زهران يكشف المطلوب من أستانا: الأمريكي “سلم” للروسي

أكد مدير مركز الارتكاز الإعلامي سالم زهران أن “السعودية أيقنت استحالة تأسيس نظام في سوريا بديلاً عن نظام الرئيس الأسد لذا لم تعد سوريا من أولوياتها، موضحاً أن أولويات محمد بن سلمان مختفلة عن المرحلة السابقة وأن هذا الرجل سينسحب من سوريا لأن السعودية في ضائقة مالية كبيرة”.

زهران وفي حوار تلفزيوني على قناة الـ”nbn” وفيما يتعلق بانطلاق مفاوضات أستانا حول الحل في سوريا، اعتبر أن المحادثات ستضع حجر أساس في نقاش ميداني عسكري للمرة الأولى وتقسيم سوريا لمربعات قتالية تحارب “داعش” بطريقة ممنهجة، مبيناً أن “المطلوب من الـ “أستانا” أن يؤسس أرضية للتلاقي العسكري و المسار السياسي سيكون في جنيف”، معبراً أن “نهاية السباق لن تكون إلا في دمشق”.

وأضاف أن “الجانب الأمريكي سلم للجانب الروسي في المسألة السورية”، لافتاً في ذات السياق أن “ابتعاد الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب عن حلف الناتو قربه من نظيره الروسي فلاديمير بوتين وبالتالي سنقترب من التخلص من “داعش”.

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