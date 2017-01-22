خطة سير مفاوضات أستانا حول سوريا والهدف الرئيسي منها

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية أن مباحثات التسوية السورية في أستانا ستجري على مدى يومين خلف أبواب مغلقة.

وأوضحت الوزراة في بيان لها الأحد 22 يناير/كانون الثاني إلى أن المباحثات ستبدأ في فندق “Rixos غدا الاثنين عند الساعة 13.00 بتوقيت كازاخستان على أن تنتهي الثلاثاء في الساعة 13.00.

في حين كشفت وكالة إنترفاكس الروسية وفق مصدر مطلع الأحد تفاصيل خطة سير المفاوضات وخطوات المباحثات (السورية -السورية) في العاصمة الكازاخية.

وبحسب الوكالة فإن اللقاءات ستبدأ بمأدبة غداء على شرف المدعوين تتبعها، الجلسة الأولى للمباحثات عند الساعة 13:00 -14:00 بالتوقيت المحلي، حيث يفتتحها رئيس جمهورية كازاخستان نور سلطان نزرباييف بكلمة ترحيب، تتبعها كلمات رؤساء وفود روسيا وتركيا وإيران ومندوب الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وعند الساعة 14:00- 15:00 بالتوقيت المحلي تبدأ المباحثات السورية السورية بين وفدي المعارضة والحكومة. وسيقوم بدور الوسيط بينهما ممثل الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، وقد تنضم إليه وفود أخرى في الوساطة.

أما في فترة ما بعد الظهر، فستتواصل المشاورات بشكل ثنائي.

وفي الجلسة العامة الثانية من المباحثات التي تبدأ عند الساعة 19:00-20:00 مساء بالتوقيت المحلي، سيتم تلخيص النتائج الأولية التي تم التوصل إليها خلال اليوم الأول من المباحثات.

في اليوم الثاني من المحادثات الثلاثاء 24 يناير من المقرر أن تعقد محادثات ثنائية ومتعددة الأطراف، وعند الساعة 14:00 بعد الظهر سيتم استكمال الجولة الأولى من الاجتماعات، لاستخلاص النتائج ومناقشتها واعتماد بيان مشترك من قبل المشاركين في الاجتماع، ليتم بعدها عقد مؤتمر صحفي مشترك لرؤساء الوفود.

في السياق نفسه نقلت “تاس” عن مصادر مقربة من اجتماعات أستانا أن الهدف الرئيسي من هذه المباحثات “تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار”، المعلن في سوريا في 29 ديسيمبر/كانون الأول الماضي.

وشدد المصدر على أن المجتمعين لن يبحثوا أي مبادرات أخرى.

وكانت مصادر رسمية في أستانا أكدت الأحد وصول وفد المعارضة السورية، ووفود كل من روسيا وتركيا وإيران ومندوب الأمم المتحدة، على أن ينضم وفد الحكومة السورية في وقت لاحق اليوم.

من جنبها أعلنت الخارجية الأمريكية أن سفيرها في العاصمة الكازاخية جورج كرول سيمثلها في هذه المباحثات.

ونقلت وكالة أنباء “إنترفاكس” عن مصدر مقرب من مفاوضات أستانا أن روسيا وتركيا وإيران تعد وثيقة للتسوية السورية لتقديمها لاحقا لوفدي الحكومة السورية والمعارضة من أجل توقيعها في أستانا.

وفي إطار التحضيرات تشهد أستانا اليوم لقاء ثلاثيا بين رؤساء وفود روسيا وتركيا وإيران.

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