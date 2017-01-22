أحمد الحريري: سنواجه الإرهاب بـ”الاعتدال”

تفقد الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري، صباح اليوم، سير العملية الانتخابية لعضوية مكتب منسقية بيروت، التي تتم في البيال، وتستمر لغاية السادسة مساء.

وقال: “اليوم هناك رسالتان: الأولى إننا كتيار ديموقراطي سنجابه الإرهاب بمزيد من الديموقراطية والاعتدال والانفتاح، والانتخابات اليوم هي رد على العملية الإرهابية التي كادت أن تحصل بالأمس”.

وأضاف: “الرسالة الثانية أن هذه الانتخابات هي هدية عشية ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فرغم الزلزال الكبير الذي حصل في 14 شباط، والذي كان الهدف منه الغاء تيار المستقبل وإنهائه، نرد اليوم على الجميع بأننا ما زلنا مستمرين بالمسيرة، وبأن “تيار المستقبل” يكبر اكثر ويتعلم من أخطائه بتجربة داخلية رسمنا من خلالها خطا أحمر لكل الأحزاب اللبنانية كي تقتدي بها”.

وشدد على “أن انتخابات أعضاء مكاتب المنسقيات اليوم الأحد تأتي في سياق ما أنجزه التيار، في المؤتمر العام الثاني، وقبله وبعده، من تكريس للمسار الديموقراطي كناظم لحياته الحزبية، للتأكيد على أن الأمانة في أيد أمينة بقيادة الرئيس سعد الحريري، وأن تيار المستقبل على عهده بأن يكون كما أراده أن يكون، تيارا من الناس وللناس ولمستقبل الناس، تيارا للحرية والديموقراطية والتنوع والاعتدال، تيارا ثابت الأركان على ثوابته الوطنية والعروبية، وقيمه الانسانية والاخلاقية”.

وأكد الحريري ثقته ب “إيمان واندفاع أهل تيار المستقبل لإنجاح انتخابات أعضاء مكاتب المنسقيات اليوم، بكل روح رياضية وحزبية، أساسها وحدة الهدف والموقف، تحت سقف احترام اللعبة الديموقراطية، وما ستفرزه من نتائج، تماما كما ساهموا في انجاح المؤتمر العام الثاني، وانتخابات المكتب السياسي، وما سبقها من انتخابات للمندوبين”.

وتوقع “أن يكون النهار الانتخابي الطويل نهارا ديموقراطيا يفتخر به كل مستقبلي مؤمن بأهمية المسار الذي سلكناه، لتجديد قيادة التيار، وضخ الدم الجديد، وإعطاء الفرصة لجيل الشباب، وتعزيز مشاركة المرأة، عبر إعطاء المستقبليين الحق باختيار قيادتهم في المنسقية اليوم، وفي القطاع والمصلحة الأحد المقبل في 29 كانون الثاني الجاري، وبالتالي المشاركة في صنع القرار والمحاسبة والرقابة، وتلبية تطلعات قاعدته الشعبية والحزبية”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

