قريباً حلف السعودية إيران ضد ترامب؟!

لايفوت الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب فرصة للتصريح عن أولوياته الكبرى في محاربة الإرهاب الإسلامي المتطرف بحسب تعبيره، مما قد ينبأ بخلافات كبيرة قادمة مع السعودية التي تدعي نفسها راعية للإسلام وبالوقت ذاته يعلم الجميع أنها راعية الإرهاب والتطرف كذلك الأمر.

بالمقابل وبحسب رؤية ترامب السابقة فإن إيران أيضاً ليست بمنأى عن اتهاماته فهي أيضاً تمثل الاسلام المتطرف بالنسبة له وهذا ماأكدته تصريحاته الكثيرة قبل أن يستلم الحكم الرئاسي في أميركا.

أمام المعضلة السابقة من الممكن جداً أن يحدث تقارب إيراني سعودي قد يتطور ليصبح حلفاً كبيراً في مواجهة رؤية ترامب حول الاسلام، خصوصاً وأن ايران والسعودية هما قطبا الاسلام في الشرق الأوسط أو هكذا يصوران نفسيهما.

موقف ترامب تجاه السعودية الحليفة الأكثر اخلاصاً لأميركا طيلة السنوات الماضية لم يحسم بعد وليس هناك تصور أكيد لما قد يتوجه إليه الرئيس الأكثر اشكالية في العالم ربما، فهل من الممكن أن يحافظ على العلاقة مع السعودية؟ وكيف ستكون تلك العلاقة في الوقت الذي يحارب به الاسلام المتطرف؟؟.

كذلك الأمر بالنسبة لإيران، ماهو موقف ترامب من الاتفاق الايراني الأميركي السابق؟ هل سيمضي به؟ أم أن لديه توجهات أخرى؟، أسئلة كثيرة لم تحسم بعد، لكن الواضح أن ترامب لا يبيت خيراً لا للسعودية ولا لإيران.

كل ذلك قد ينبأ بحلف كبير بين ايران والسعودية، وربما بين السعودية وروسيا أيضاً، فهل يفعلها ترامب ويقدم الشرق الأوسط هدية ثمينة لروسيا؟.

الأيام القليلة القادمة ستحسم الأمر، ولا يسعنا سوى ممارسة فن لطالما أتقناه كشعوب عربية، الانتظار والانتظار فقط.

المصدر-خاص الحدث نيوز

الكاتب-داليا عبد الكريم

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