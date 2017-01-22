عودة الهدوء إلى البداوي.. ماذا جرى أمس ؟

عاد الهدوء إلى طبيعته في مخيم البداوي بعد الإشكال الذي وقع مساء أمس بين م. ش. الذي أطلق النار على صيدلية يملكها ش. ح. وإلقائه قنبلتين يدويتين عليها، إحداهما لم تنفجر، بينما تسببت القنبلة الأخرى بعد انفجارها بأضرار كبيرة في الصيدلية التي شبت فيها النيران التي أخمدت بعد تدخل عناصر الدفاع المدني، وترافق ذلك مع إطلاق نار.

ودفع الإشكال القوة الأمنية المشتركة في المخيم ومسؤولي الفصائل الفلسطينية إلى التدخل من أجل تطويق الإشكال، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، وتأكيدهم أنهم لن يسمحوا لأحد بالإخلال بأمن المخيم وضرب إستقراره.

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