ماذا قال جعجع عن عملية الحمرا.. ؟!

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن “الأجهزة الأمنية نجحت مرة جديدة في إحباط عملية تفجير داخل أحد مقاهي شارع الحمراء ونجت لبنان من كارثة، ما يثبت أن الدولة قادرة قديرة عندما يكون هناك من قرار سياسي واضح بشأن ما”.

وقال في بيان أصدره مكتبه الإعلامي اليوم: “هذا ما هو الأمر عليه بما يتعلق بمواجهة الإرهاب في لبنان، إلى حد أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إنجاز ما عجزت عنه أعتى أجهزة الأمن المشهود لها في كثير من دول العالم”.

وختم: “هذا الأمر يعطينا مزيدا من الأمل بقيام دولة حقيقية وقادرة في كل المجالات في لبنان، بدءا من تفكيك شبكات الخطف والفدية في البقاع، مرورا بتنظيف الإدارة من كل فساد، وليس انتهاء بالدفاع عن كل شبر من لبنان”.

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