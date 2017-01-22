محاكمة فرنسي انضم لــ “داعش” في سورية

وجه القضاء الفرنسي اليوم تهمة الإرهاب لفرنسي لانضمامه إلى تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن نيابة باريس قولها إن “متطرفا فرنسيا تم توقيفه اليوم بعد عودته من سورية حيث انخرط في صفوف تنظيم “داعش” يواجه تهمة الانتماء إلى عصابة أشرار إرهابية وإجرامية وتمويل الإرهاب”.

وانخرط الإرهابي المدعو كيفن غيافارش والبالغ من العمر 24 عاما في صفوف تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في سورية خلال العام 2012 قبل أن ينضم في وقت لاحق إلى تنظيم “داعش” الإرهابي حيث أدرجته الأمم المتحدة في أيلول عام 2014 على لائحتها السوداء بعد الاشتباه بأنه يجند إرهابيين لتنظيم “داعش” عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأن له دورا في تمويله.

يشار إلى أن الحكومات الفرنسية مارست دورا مشجعا للإرهابيين في سورية عبر تقديمها مبررات ودعما سياسيا وإعلاميا وماليا وعسكريا لهم في محاولة منها لتحقيق أغراض استراتيجية بعيدا عن كل القوانين الدولية لكنها اليوم تعاني ظاهرة الإرهاب المرتد عليها التي تربك أجهزتها الأمنية.

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