وحدات حماية المستهلك تضبط معمل زيت زيتون مخالف بحلب

تم اليوم ضبط معمل مخالف يقوم بالغش في إنتاج عبوات زيت زيتون ممزوجة بالزيوت النباتية.

وبين السيد المحافظ أنه من خلال مراقبة الأسواق والتحري عن حالات الغش والتشدد في محاسبة المخالفين والتعاون مع المواطنين توفرت معلومات عن وجود معمل غير مرخص في حي سيف الدولة يقوم بإنتاج زيت زيتون مغشوش عبر قيامه بخلطه بالزيوت النباتية قبل تعبئته في عبوات وطرحها في الأسواق على أنها زيت زيتون صافي .

وأشار السيد المحافظ انه تم توجيه دوريات حماية المستهلك لتحري المعمل المذكور وقد تبين بدخول المعمل المخالف صحة المعلومات حيث عثرت الدورية في المعمل على / 50 / عبوة زيت زيتون سعة / 16 / كغ و/ 290 / عبوة زيت نباتي سعة / 16 / كغ ، بالاضافة للعثور على عدد كبير من العبوات البلاستيكية الفارغة والمعبأة بالزيوت المغشوشة ولصاقات تحمل ماركة / ثمرات عفرين / على أنه زيت زيتون صافي بالإضافة للعثور على خزانات ومعدات لخلط زيت الزيتون بالزيوت النباتية ومن ثم تعبئته في العبوات البلاستيكية وطرحها في الأسواق ، مشيرا إلى أنه تم القبض على المخالف وإحالته للقضاء بالإضافة لتشميع المعمل المخالف. وختم السيد المحافظ أنه تم توجيه مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك للتحري في الأسواق عن وجود عبوات مطروحة للبيع من إنتاج المعمل المخالف وسحبها وتحليلها مؤكدا أنه لا تساهل مطلقا مع أية حالة غش أو تلاعب في السلع والمواد الغذائية المباعة للمواطنين .

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

