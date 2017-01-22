الجيش اليمني يحذر من إستخدام الممر الدّولي لقصف المدنيين

حذّرت القوات البحرية والدفاع الساحلي وخفر السواحل اليمنية التابعة للجيش اليمني، بوارج قوات العدوان السعودي الأميركي من إستخدام الممر الدّولي لقصف أهداف مدنية، والرد على أي قصف من بوارج تحالف العدوان تحت أي ظرف، مضيفة ” أن بوارج العدوان تستخدم الممرات الدولية لقصف أهداف مدنية مما يشكل خطرا كبيرا على الملاحة الدولية في البحر الأحمر”.

تدمير آلية لقوات العدوان السعودي من قبل الجيش اليمني

كما حذرت السفن التجارية من المرور في الممر الدولي إلا بعد تشغيل جهاز التعارف الدولي حفاظًا على سلامتها.

على صعيد آخر، قتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي اليوم السبت وجرح آخرون في مواجهات مع الجيش اليمني واللجان الشعبية في التبة البيضاء في منطقة كرش بمحافظة لحج.

وفي السياق نفسه، لقي العشرات من مرتزقة العدوان مصرعهم وجرح آخرون في التصدي لهجوم لهم بإتجاه جبل يام بمديرية نهم شمال شرق محافظة صنعاء وبغطاء جوي مكثف، كما تم قصف مواقع لهم في محافظة الجوف. فيما قتل عدد من المرتزقة في وقت سابق اليوم إثر تدمير الجيش واللجان آليتين عسكريتين لهم في منطقتي حيد الذهب والفرضة بجبهة نهم.

كما قتل وجرح عدد كبير من مرتزقة العدوان السعودي، وتم إعطاب آليتين خلال تطهير الجيش اليمني مواقع في المهاشمة بالأطراف الشرقية لمديرية خب والشعف في الجوف.

وفي غضون ذلك، أطلقت القوة الصاروخية التابعة للجيش اليمني صاروخاً من نوع زلزال 2 محلي الصنع على تجمعات مرتزقة الجيش جنوب موقع الموسم بجيزان وحققت إصابات دقيقة.

هذا وأسقط الجيش اليمني طائرة إستطلاع تابعة لقوى العدوان السعودي الأمريكي في موقع المصفق بجيزان.

وفي الإطار نفسه، أصيب قائد عمليات الأباتشي في قوات الغزو الإماراتي هادي الراشدي وقيادات آخرى معه لمرتزقة العدوان، خلال صدّ الجيش هجوم لهم على أطراف مديرية ذباب، وأضاف مصدر ميداني عن تدمير عدد من الآليات التابعة لقوى العدوان في المواجهات، رغم الغطاء الجوي المكثف.

وفي تعز، قتل العشرات من مرتزقة العدوان بين قتيل وجريح على أيدي قوات الجيش واللجان أثناء التصدي لهجوم لهم على أطراف ذباب غربي تعز.

وفي الجوف، كبد الجيش واللجان مرتزقة العدوان السعودي خسائر كبيرة في العديد والعتاد خلال عملية تطهير مواقع لهم في المهاشمة بالأطراف الشرقية لمديرية خب والشعف، وأكد مصدر عسكري عن مقتل وجرح عدد من المرتزقة وأسر آخرين وإعطاب آليتين.

إلى ذلك، شن طيران العدوان غارتين على منطقة آل مرغم أدت لوقوع خمسة شهداء بينهم طفلان وإمرأة، فيما إرتكب طيران جريمة جديدة بحق المواطنين موقعًا شهدين وعدد من الجرحى خلال استهدافه منزلًا بمديرية المخا التابعة لمحافظة تعز.

وعند أطراف ذباب، أفاد مصدر عسكري عن مصرع 15 مرتزقاً وجرح 18 آخرين وتدمير 3 آليات خلال كسر قوات الجيش واللجان الشعبية محاولة زحف لهم.

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