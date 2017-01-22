عكره استقبل وفدا ثقافيا ايرانيا في جبيل

استقبل مدير المركز الدولي لعلوم الانسان في جبيل الدكتور ادونيس عكره وفدا ثقافيا ايرانيا ضم: المستشار الثقافي في سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان الدكتور مهدي شريعة مدار، ورئيس مركز دراسات علوم الانسان والثقافة في ايران الدكتور حسين علي قبادي، ونائبه الدكتور رباني، والنائبة الدكتورة بروجردي، ومسؤول العلاقات العامة في المستشارية الايرانية في لبنان علي قصير، وشخصيات ثقافية واعلامية.

تركز البحث على “احياء التعاون بين الطرفين، وتفعيل الاتفاقات الثقافية والثنائية التي عقدت في الأعوام الفائتة، وتبادل الخبرات في صفوف الباحثين والطلاب الجامعيين”. وتم تشكيل لجنة مشتركة لوضع مشاريع ثقافية مستقبلية تنفذ بالشراكة بين الطرفين، وبالتعاون مع اطراف اخرى، لا سيما منها الاونيسكو والمنظمات العالمية، التي تعنى بشؤون الثقافة والتربية.

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