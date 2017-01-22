يازجي: ضرورة الإهتمام بشؤون الناس الحياتية

أمل بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي ان “يوضع قانون انتخاب جديد وان تتم الانتخابات النيابية في موعدها بما يساهم بانتظام كل المؤسسات الدستورية في هذا البلد”.

ودعا يازجي في قداس الاحد في دير مار الياس شويا البطريركي في المتن الشمالي(وسط لبنان) “جميع رجال دين والسياسة وعامة الناس كي يكونوا طلاب حق لخدمة لبنان بلد الرسالة والمواطنة والدولة المدنية التي نرفع رأسنا بها والتي تساوي بين كل الناس وكل اطياف ومكونات هذا البلد:.

وتمنى يازجي “التوفيق لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قيادة لبنان من خلال عهده الى الامان والقوة والاستقرار والى الاصلاح والتغيير وهو الشعار الذي أطلقه هو”،

مشددا على “ضرورة الاهتمام بشؤون الناس الحياتية والمعيشية”.