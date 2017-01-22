مرتضى: دعم حركة امل للقضايا المحقة اولوية

التقى مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية في إقليم البقاع في حركة أمل السيد عباس مرتضى، قائم مقام مدينة الهرمل الأستاذ طلال قطايا في سرايا الهرمل، بحضور آمر فصيلة الهرمل الملازم أول حسين عبدالله، والمسؤول التنظيمي للمنطقة السادسة في الحركة علي ناصر الدين وعدد من رؤساء بلديات قرى المنطقة. وشكر الأستاذ قطايا زيارة مرتضى ومن خلاله مكتب للشؤون البلدية والاختيارية منوهاً بالإهتمام الملفت بقضايا قرى البقاع وخاصة البقاع الشمالي. أضاف نحن نقف بكل فخر خلف حركة أمل بقيادتها المطالبة دوما بمنطق الدولة ورفع الحرمان و محاربته.

من جهته أشار عباس مرتضى أن وقوف حركة أمل و دعمها للمطالب المحقة ، هو في صميم فكر نهج مؤسسها الذي أعطى كل الإهتمام لهذه المنطقة واعتبر أن مكافحة الحرمان فيها من أولويات النهوض بالوطن، مثنيا على الأستاذ قطايا تمسكه بالقانون وعدم الرضوخ لغيره و السعي دوما للحفاظ على المصلحة العامة وعدم تقديم أي شيء عليها. واكد ان الإنماء يحتاج الى رجال دولة أكفاء، وأن منطق القانون والدولة العادل حتما هو الأصوب والأسلم من كل نواحيه في منطقتنا الحبيبة.

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