تناول ملعقتين من هذا المشروب وقل وداعاً لدهون!

تخلص من دهون البطن نهائياً واحصل على خصر نحيف ومشدود دون إتباع حميات غدائية قاسية أو إرهاق نفسك في قاعات الرياضة طوال اليوم، فالدهون الزائدة تسبب لك أمراض خطيرة مثل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

إليكم وصفة طبيعية لحرق الدهون:-

مكونات الوصفة:-

4 الليمون

125 غرام من الفجل

3 ملاعق كبيرة من العسل

2 ملعقة شاي من القرفة

2 سم من الزنجبيل المبشور

طريقة التحضير:-

*أعصر الليمون وضع باقي المكونات في خلاط كهربائي.

*أطحن جميع المكونات حتى تحصل على عصير متجانس.

*صب المزيج في زجاجة ثم تناول ملعقتين في اليوم قبل الأكل للحصول على نتائج سريعة.