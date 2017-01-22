إسرائيل تصادق على بناء مئات المنازل في مستوطنات بالقدس الشرقية

منحت بلدية القدس تصاريح بناء 566 وحدة سكنية في ثلاث مستوطنات بالقدس الشرقية يوم الأحد 22 يناير/كانون الثاني بعد يومين من تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة.

وقال مئير ترجمان رئيس لجنة التنظيم والبناء في بلدية القدس لراديو إسرائيل إن التصاريح كانت معلقة حتى تنتهي فترة إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما التي كانت تنتقد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي.

وأضاف ترجمان ان اللجنة بصدد التصديق على المزيد من خطط البناء بحجم يصل الى 11 ألف وحدة سكنية خلال العام الجاري.

وذكر أنه لا يخشى أي ضغوط (أمريكية) قد تمارس عليه كما كان الوضع في السابق “لاننا نعيش في عصر جديد مع تولي ترامب الإدارة الأمريكية”، وأنه يتوقع أن يحصل على الدعم بهذا الشأن من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومن الإدارة الأمريكية.

هذا وكانت مشروعات الإسكان الإسرائيلية التي أريد لها أن تقام على أراض يعتبرها الفلسطينيون ضمن دولتهم المستقبلية قد رفعت من جدول أعمال بلدية القدس في ديسمبر/ كانون الأول في اللحظة الأخيرة بناء على طلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتجنب أي لوم جديد من إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

ويتوقع التيار اليميني الإسرائيلي أن يكون موقف ترامب من البناء في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، وهي أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، أكثر دعما بكثير من موقف سلفه أوباما.

وقال نتنياهو إنه سيجري أول محادثة له مع الرئيس ترامب منذ توليه السلطة في اتصال هاتفي يوم الأحد. وأضاف في بداية الاجتماع الأسبوعي لحكومته “نواجه العديد من الأمور (منها) القضية الإسرائيلية الفلسطينية والوضع في سوريا والتهديد الإيراني”.

ومنحت بلدية القدس تصاريح بناء أكثر من 560 وحدة في مستوطنات بسكات زئيف ورامات شلومو وراموت، وهي مناطق ضمتها للقدس في خطوة غير معترف بها دوليا.

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