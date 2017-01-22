ترامب للصحفيين: أنتم الأشخاص الأقل نزاهة في العالم

وبحسب “عربي 21” فقد قال ترامب خلال زيارة له إلى مقر وكالة الاستخبارات المركزية: “بصراحة، بدا أن هناك مليونا ونصف مليون نسمة، وصلت (الحشود) حتى نصب واشنطن”.

وأضاف: “أشاهد هذه القناة التلفزيونية، وهي كانت تظهر (مساحات) فارغة، وتتحدث عن 250 ألف شخص. هذه كذبة”.

ومتحدثا عن “الحرب” التي يشنها ضد وسائل الإعلام، اعتبر الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة أن الصحفيين هم من بين “الأشخاص الأقل نزاهة في العالم”.

وفي العادة، لا توفر الشرطة الأميركية أي أرقام خلال التظاهرات، لكن صورا جوية بثتها الجمعة قنوات تلفزيونية أميركية أظهرت أن الحشود لم تصل حتى نصب واشنطن، وأن العدد كان بوضوح أقل من مليون ونصف مليون شخص.

وكان عدد المحتشدين أقل من عدد الذين اجتمعوا في المكان نفسه خلال أداء الرئيس السابق باراك أوباما اليمين مرتين عامي 2009 و2013.

ووجه شون سبايسر، المتحدث باسم ترامب، انتقادا شديدا للصحفيين، منددا بمحاولات “مخجلة” للتقليل من النجاح الشعبي الذي حققه حفل تنصيب الرئيس الجديد.

وقال: “لقد كان هذا أكبر حشد على الإطلاق خلال حفل تنصيب، نقطة على السطر”، دون أن يقدم أدلة ملموسة تدعم مزاعمه.

وأضاف: “الأمريكيون يستحقون ما هو أفضل (…) ودونالد ترامب سيتحدث مباشرة إليهم”، رافضا الإجابة عن أي من أسئلة الصحفيين الموجودين.