جرح 7 أشخاص بينهم طفلة بقذائف في حلب

أصيب 7 أشخاص بينهم طفلة بجروح جراء اعتداء إرهابي بقذيفة صاروخية على حي صلاح الدين بحلب.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة حلب في تصريح لمراسل سانا أن “التنظيمات الإرهابية أطلقت ظهر اليوم قذيفة صاروخية باتجاه حي صلاح الدين بحلب ما تسبب باصابة 7 اشخاص بجروح بينهم طفلة اضافة إلى أضرار مادية لحقت بالمنازل والممتلكات العامة والخاصة”.

وفي وقت سابق اليوم استشهدت طفلة نتيجة قصف المجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامة “جيش الفتح” المرتبط بنظامي أردوغان وآل سعود بقذائف الهاون بلدة الفوعة المحاصرة بريف إدلب الشمالي.

وأفادت مصادر أهلية في البلدة بأن الإرهابيين المنتشرين في بلدة بنش قصفوا بقذائف الهاون الأحياء السكنية في بلدة الفوعة ما تسبب “باستشهاد طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات ووقوع أضرار مادية بمنازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة”.

وأصيب الأربعاء الماضي 8 أشخاص بجروح بينهم طفلة من بلدة الفوعة المحاصرة جراء القذائف التي تطلقها المجموعات الارهابية التي تحاصر البلدة منذ أكثر من عامين وتمنع وصول المواد الغذائية والطبية وتستهدف المظلات الحاملة للمساعدات الإنسانية بالرشاشات.

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