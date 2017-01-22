إصابة شخص بجروح بانفجار عبوة ناسفة في دمشق

أصيب شخص بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون في الجهة الغربية من بلدة سعسع بريف دمشق الغربي.

وذكر مصدر أن عبوة ناسفة زرعها إرهابيون انفجرت صباح اليوم أثناء قيام أحد المزارعين بحراثة أرضه في الجهة الغربية من بلدة سعسع ما أدى إلى “إصابته بجروح نقل على أثرها إلى مشفى ممدوح اباظة بالقنيطرة”.

وأشار مصدر طبي في المشفى إلى وصول مواطن مصاب بجروح متوسطة الخطورة نتيجة إصابته بشظايا حيث تم تقديم الخدمات الإسعافية له.

وفي الثامن من الشهر الجاري فجر إرهابي انتحاري نفسه بسيارة مفخخة عند مفرق قرية بيت جن قرب بلدة سعسع ما تسبب باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية كبيرة بمنازل المواطنين والمحال التجارية ومسجد صلاح الدين في البلدة.

وتنتشر في بيت جن المجاورة لبلدة سعسع مجموعات إرهابية تكفيرية تابعة لتنظيم جبهة النصرة تحاصر المواطنين وتستهدف القرى والمزارع المجاورة بالقذائف الصاروخية والهاون وتعمل على تهديد المواطنين في محاولة منها لعرقلة مسيرة المصالحات المتواصلة في ريف دمشق الغربي.

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