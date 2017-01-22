شمعون: الدولة قادرة على الامساك بالامن

هنأ رئيس “حزب الوطنيين الأحرار” النائب دوري شمعون، في بيان، الأجهزة الأمنية على إحباط عملية التفجير في الحمرا مساء أمس وإلقاء القبض على الارهابي “الامر الذي يشير الى قدرة الدولة بمؤسساتها الامساك بالامن متى توافرت الظروف السياسية لذلك”.

وأكد “أهمية الاستمرار بدعم القوى السياسية للأجهزة الامنية، التي بسلاحها الشرعي المنبسط على الاراضي اللبنانية كافة تستطيع أن توفر الامن والاقتصاد والرخاء للمواطنين”.

وفي الذكرى السنوية لاستشهاد الرائد وسام عيد اعتبر أن “هذه الشهادة تشكل مدماكا اساسيا لبناء الدولة التي لا يمكن ان تقوم الا بوحدة ابنائها وقوة جيشها ومؤسساتها الامنية”.

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