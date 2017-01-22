العاهل الأردني يبحث مع الرئيس عباس عملية السلام والقدس

22 يناير, 2017 - 7:05 مساءً المصدر: وكالات
العاهل الأردني يبحث مع الرئيس عباس عملية السلام والقدس

أفاد بيان للديوان الملكي الأردني الأحد 22 يناير/كانون الثاني بأن الملك عبد الله الثاني بحث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والوضع في القدس

وأشار البيان: “أن  أجرى مباحثات مع الرئيس عباس في قصر الحسينية في عمان تناولت الجهود المبذولة لتحريك عملية السلام، وأهمية التنسيق المستمر حيال الخطوات القادمة لإعادة إحياء عملية السلام وإطلاق مفاوضات جادة وفاعلة، استنادا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية”.

وأضاف، أن “المباحثات ركزت على أهمية القمة العربية المقبلة التي يستضيفها الأردن في مارس/آذارالمقبل، والموضوعات التي ستبحثها، وفي مقدمتها والقضية الفلسطينية”.

وأكد العاهل الأردني، في هذا السياق، على أن “بلاده ستعمل ومن خلال رئاستها للقمة على إعادة الزخم للقضية الفلسطينية، و“.

وتطرقت المباحثات إلى “أهمية التنسيق، خلال الفترة المقبلة، مع أركان الإدارة الأمريكية والكونغرس لبيان انعكاسات أي قرارات تمس بالوضع الحالي في القدس على الأمن والسلام في المنطقة”.

ويشكل وضع القدس واحدة من أكبر القضايا الشائكة لتسوية النزاع بين .

وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994 بإشراف ووصاية المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في القدس.

من جهته، وصف  في تصريحات للصحافيين مباحثاته بـ”المهمة والضرورية لجهة التنسيق والتشاور مع الإدارة الأمريكية الجديدة حيال دعم جهود إعادة إحياء مفاوضات جدية بين الفلسطينيين وإسرائيل من أجل الوصول إلى حل سياسي، ينعكس إيجابا على الجميع”.

المصدر: وكالات
22 يناير, 2017
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