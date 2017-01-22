سعودي يهنئ دونالد ترامب بطريقة غير متوقعة!

قام مواطن سعودي يدعي مسلط أبو اثنين السبيعي بتهنئة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، من خلال نشر إعلان بإحدى صفحات جريدة الجزيرة السعودية اليوم الأحد، مثيراً موجة تعليقات واسعة لدى المطلعين على الإعلان.

كتب السبيعي الذي عرّف عن نفسه بـأنه “رجل أعمال”، في إعلانه المنشور في صحيفة “الجزيرة” باللغتين العربية والإنجليزية تحت صورة لترامب: “أهنئ فخامتكم بمناسبة تقلدكم قيادة الولايات المتحدة الأمريكية، متمنيا لكم فترة رئاسية حافلة بالنجاح وللشعب الأمريكي الصديق دوام الازدهار”.

الامر اثار موجة من التعليقات والاستغراب، حيث كتب أحد المعلقين على موقع “تويتر”، “مواطن سعودي يهنئ رئيس دولة أجنبية بتوليه الرئاسة وتُنشر التهنئة في صحيفة رسمية سعودية”.