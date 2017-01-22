سوريا وفد المعارضة السورية إلى أستانة: وقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملاً باستثناء “المنظمات الإرهابية”

22 يناير, 2017 - 8:46 مساءً
22 يناير, 2017
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