“داعش” يقتلع قلب شخص حي و يدهس سبعة

صرح مصدر أمني في محافظة كركوك، اليوم الأحد، بأن تنظيم “داعش” الإرهابي، أعدم سبعة أشخاص دهسا بجرافة، فيما اقتلع قلب شخص ثامن وهو حي جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر، إن “داعش استخدم جرافة في إعدام 7 أشخاص، اتهمهم بالتخابر مع القوات الحكومية، حيث سحقهم بالجرافة وهم أحياء”، مبينا أن “من بين المعدومين، منتسبون سابقون في الأجهزة الأمنية”، وفق ما نقلته “السومرية نيوز”.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “أحد عناصر التنظيم قام باقتلاع وأكل قلب شخص وهو حي، لاتهامه كذلك بالتخابر مع القوات الحكومية”، موضحا أن “التنظيم نفذ هذه الأعمال في معسكر البكارة الجوي قرب قضاء الحويجة (55 كم جنوب غربي كركوك) وقام بتصويرها”.

يذكر أن تنظيم “داعش” أقدم منذ سيطرته على قضاء الحويجة في حزيران/ يونيو 2014، على إعدام العشرات من أبناء القضاء بتهم ومزاعم مختلفة أبرزها التعاون مع القوات الأمنية.

وتأتي سلسلة الإعدامات التي قام بها تنظيم “داعش” الإرهابي، بعد الانتصارات التي حققتها القوات العراقية، وخسارة التنظيم المتطرف لمناطق شاسعة من العراق كانت تحت سيطرته.