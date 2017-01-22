أبو فاعور: أدعو إلى محاسبتي إن تبين أنني قمت بأي سرقة

لفت الوزير السابق وائل ابو فاعور في حديث تلفزيوني الى انه “يقر بكامل وعيه وإرادته أنه حمّل الموازنة أموالاً إضافية من أجل التأمين الصحي لكبار السن”، مضيفاً “أقدم إخبار عن نفسي للقضاء، وأدعو إلى محاسبتي إن تبيّن أنني قمت بأي سرقة من أموال الخزينة ، وأنا لا أحمّل ضميري موت أحد المواطنين بسبب عجز الدولة اللبنانية عن تغطية كلفة علاجه”، مشيراً الى انه “انفق امولاً من خارج الموازنة لصالح الجميع من اجل شراء ادوية يحتاج الى اللبنانيين ولا يغطيها الضمان الاجتماعي”.

وفي موضوع قانون الانتخاب قال أبو فاعور “طرح النسبية لا علاقة له بالاصلاح وهو يؤمن حضور لبعض القوى السياسية في اوساطها، ولا يمكن ان تكون ربع او نصف اصلاحي”، مشيراً الى ان “النسبية ليست مطروحة لدينا واتفاق الطائف يطلب نظام اصلاحي من انشاء مجلس شيوخ واللامركزية الادارية وتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية”.

ولفت الى اننا “نريد قانون تكون فيه الشوف وعالية دائرة واحدة مع نظام اكثري”، مشدداً على ان “الحزب التقدمي الاشتراكي لديه امتداد على كل الاراضي اللبنانية”، مضيفاً “نحن لا نمثل احجام كبرى في الطوائف الاخرى لكن نمثل ضمائر كبرى ونحن مكون موجود في كل المناطق اللبنانية

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