إسماعيل هنية في القاهرة

وصل إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، ووفد مرافق له، الأحد 22 يناير/كانون الثاني، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للقاء مسؤولين مصريين.

وقال مصدر أمني في مطار القاهرة الدولي، إن “هنية والوفد المرافق له وصل القاهرة على متن طائرة قطرية قادمة من الدوحة، وتم إنهاء إجراءات وصولهم باستراحة كبار الزوار بالمطار”.

وأضاف المصدر أن: “الزيارة رسمية تستغرق عدة أيام للقاء عدد من المسؤولين لبحث آخر تطورات الملف الفسطيني وكذلك الأوضاع بقطاع غزة”، موضحا أنه: “كان في استقبالهم مسؤولون بإحدى الجهات السيادية والتي أشرفت على إنهاء إجراءات الوصول”.

وذكر مصدر مقرب من حركة حماس، أن هنية وصل برفقة عدد من قادة “حماس”، إلى القاهرة قادما من العاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف: “سيلتقي هنية والوفد المرافق له بمسؤولين مصريين، لمناقشة ملفات سياسية وأمنية والعلاقة الثنائية بين حماس ومصر”.

ومن المقرر بحسب المصدر أن يعود هنية إلى قطاع غزة عقب انتهاء زيارته إلى القاهرة. ولم يصدر أي تعقيب رسمي من “حماس” حول زيارة هنية.

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