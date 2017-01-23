هل حضور أمريكا ممثلة بسفيرها فقط في المفاوضات حول سوريا أمر سلبي؟

صرح نائب وزير الخارجية الكازاخستاني رومان فاسيلينكو، اليوم الإثنين، بأن أستانا لا ترى في حضور الولايات المتحدة الأمريكية للمحادثات في أستانا حول سوريا على مستوى السفير فقط أمراً سلبياً.

وقال فاسيلينكو، خلال المؤتمر الصحفي: ” أنا لا اعتقد أنه يجب أن تكون هناك أي رؤية سلبية”.

وأكد الدبلوماسي أن وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري كان قد أعلن في بداية كانون الثاني/ يناير، عن دعمه للمحادثات في أستانا، كما أن واشنطن لا تعتبر طرفا ضامنا لاتفاق وقف إطلاق النار.

هذا ومن المرتقب انطلاق محادثات دولية، اليوم الإثنين 23 كانون الثاني/يناير، في أستانا، يشارك فيها وفد موحد عن المعارضة السورية المسلحة، ووفد عن الحكومة، بوساطة روسيا وإيران وتركيا والأمم المتحدة ، لبحث سبل تعزيز وقف إطلاق النار وبدء محادثات لحل الأزمة السورية سياسيا. ويمثل السفير الأمريكي لدى كازاخستان جورج كرول بلاده في مباحثات أستانا بصفة مراقب

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