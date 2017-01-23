الجيش السوري يوقع داعش في ورطة بدير الزور

دمرت وحدات من الجيش والقوات المسلحة السورية بتغطية من الطيران الحربي السوري والروسي آليات لإرهابيي تنظيم “داعش” وأوقعت عشرات القتلى بين صفوفهم في دير الزور وريفها.

وقامت وحدات من الجيش والقوات المسلحة السورية بالتعاون مع القوات الرديفة بتوسيع نطاق عملياتها في منطقة المقابر بدير الزور وتمكنت من تطويق إرهابيي “داعش” في منطقة العمال وسرية جنيد وقضت على العشرات منهم ودمرت أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

حيث قام الطيران الحربي السوري والروسي بمساندة تقدم القوات البرية عبر استهدافه بضربات مركزة تجمعات إرهابيي “داعش” في مناطق العمال وسرية جنيد ودمر عربات مصفحة وآليات وعددا من الدشم والتحصينات بمن فيها.

وحققت وحدات من الجيش أمس تقدما جديدا في عملياتها العسكرية المتواصلة على تجمعات تنظيم “داعش” الارهابي في منطقة المقابر بمدينة دير الزور بعد إيقاع العديد من القتلى والمصابين بين صفوفه.

وقامت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة بتنفيذ عمليات مكثفة على تجمعات وتحركات لارهابيي تنظيم “داعش” في قريتي البغيلية وعياش ومحيط اللواء 137 وحقل التيم والحويقة.

وأسفرت عمليات للجيش ضد تحرك آليات لتنظيم “داعش” الإرهابي عن تدمير دبابة في حي العمال وآلية مزودة برشاش 14.5 في محيط البانوراما” وذلك بالتزامن مع “تدمير الطيران الحربي مستودعي ذخيرة ومواد متفجرة تستخدم للتفخيخ في حي الشيخ ياسين والعمال”.

ونفذت 6 قاذفات استراتيجية روسية بعيدة المدى غارات على مواقع لتنظيم “داعش” الإرهابي فى دير الزور أدت إلى تدمير مخازن أسلحة وتجمعات وآليات مدرعة للتنظيم الإرهابي.

إلى ذلك أشارت مصادر أهلية من قرية القورية شرق مدينة دير الزور بنحو 55 كم إلى “مقتل القيادي في تنظيم “داعش” المدعو “كاسر الحداوي” وأحد مرافقيه ظهر أمس بالقرب من جامع البوعواد”.

وذكرت مصادر أهلية أيضا أن التنظيم الإرهابى قام بدفن جثث أكثر من 400 قتيل بين صفوفه في قرية الموحسن كجزء من الخسائر الفادحة التى تكبدها خلال الأيام الماضية.

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