بالصورة: كارول سماحة تعزي ميريام فارس بطريقة صادمة

كتبت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عبر حسابها في تويتر تعزية خاصة للفنانة ميريام فارس برحيل والدها، لكن التعزية أخذت منحىً آخر بسبب خطأ املائي كما يبدو.

قالت الفنانة سماحة في تغريدتها: نتقدم بأحر التعازي من الفنانة ميريام فارس لوفاة والدها.. فلتركض روحه بسلام، حيث يبدو أن خطأ املائي تسبب باستبدال كلمة ترقد بكلمة تركض مما غير المعنى تماماً، وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي حيث تداول النشطاء صورة لتعزية سماحة بشكل كبير.

أسرة الحدث نيوز تتقدم من الفنانة ميريام فارس بأحر التعازي بوفاة والدها، متمنين لها العمر الطويل السعيد.

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