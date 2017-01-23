علامة إيجابية في عملية الحمرا

أكّد مرجع أمني كبير لـ”الجمهورية” أن “العملية الإنتحارية التي تم إحباطها كان مُخطّط لها بعناية، ولها هدف محدد هو إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا في صفوف المواطنين، وهو أمر ستكون له تداعيات وارتدادات على مستوى البلد كله وليس على مستوى المنطقة المستهدفة وحدها”، مشيراً إلى أن “العلامة التي نعدّها شديدة الايجابية تتبدّى في التمكّن من إلقاء القبض على الانتحاري حيّاً قبل تفجير نفسه، وهذا أمر سيساهم حتماً في انتزاع الاعترافات منه، التي تُميط اللثام عن كل أبعاد هذه العملية وخفاياها. من أعطاه أمر الانتحار؟ ومن جهّزه وكيف؟ ومن حدّد له الهدف؟ وأيّ بيئة حاضنة له؟ هل في مخيمات النزوح السوري، هل في المخيمات الفلسطينية وتحديداً مخيم عين الحلوة؟ هل في بيئة خارج المخيم؟ بالاضافة الى معرفة ما اذا كان هذا الانتحاري وحده، ام انه كان واحداً من ضمن “خلية إنتحارية”؟ وهل انّ هذه العملية تشكّل إعلاناً من قبل “داعش” والمجموعات الارهابية أنها قررت ان تجعل لبنان ساحة للإرهاب؟.

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