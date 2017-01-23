داعش يهدد بإغراق الجزيرة السورية

تحدثت مصادر ميدانية لمواقع الكترونية تابعة للمعارضة السورية عن فتح تنظيم “داعش” ثلاث عنفات من سد الفرات (سد الطبقة)، ما أدى إلى ارتفاع منسوب مياه النهربشكل كبير يهدد المنطقة بالغرق.

وتحدث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، الأحد 22 كانون الثاني، عن ارتفاع كبير جدًا وغير مسبوق لمنسوب مياه نهر الفرات.

ووصل المنسوب إلى عشرة أمتار في بعض المناطق، الرقم الذي لم يسجل منذ 25 عامًا.

ناط اعلامي من أبناء مدينة دير الزور، أكد قيام التنظيم بفتح بعض العنفات، ما أدى لغرق بعض الأراضي على جانبي النهر في مدينة الرقة ودير الزور.

وتخوف عشرات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي من استمرار ارتفاع منسوب مياه نهرالفرات، والذي يؤدي بدوره لغرق مساحات واسعة من الأراضي في دير الزور والرقة.

ووفقاً لمصادر ميدانية فإن خطوة داعش هذه تأتي كتهديد واضح على إغراق الجزيرة السورية أمام الضربات الكبيرة التي يتلاقاها سواء من قوات سورية الديمقراطية أو من الجيش السوري في المنطقة.

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