هجرة أول سيدة أمريكية إلى أوروبا هربا من ترامب

هاجرت سيدة أمريكية بلادها هربا من “العنصرية” في أول واقعة من نوعها، بعد تولي دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة.

وحصلت الأمريكية مارشا سكاربورغ ( 69 عاما)، وهي صحفية وعملت كمساعدة مخرج سينمائي، بالفعل على تأشيرة الإقامة في إسبانيا.

وقالت سكاربورغ، في حديث لصحيفة “الموندو” الإسبانية، الأحد 22 يناير/كانون الثاني: “لا أريد أن أعيش في بلد رئيسه دونالد ترامب، الحزن يخيم على الولايات المتحدة، وأنا أريد أن أكون سعيدة، وهذا لن يحدث مع وجود ترامب في البيت الأبيض، أفضل الهجرة إلى مدريد”.

وتابعت: “فوز ترامب أعطى الإذن بالإفراج عن العنصرية وكراهية الأجانب وكراهية النساء، وهذا أمر خطير، وأعتقد أن ذلك من شأنه أن يغير تماما تجربة الولايات المتحدة، ويدفع لموت القيم الأساسية لبلادنا”.

وأضافت أنها أول مهاجرة من الولايات المتحدة بسبب النظام الحالي، قبل أن تتنبأ: “لن أكون الأخيرة”.

وسبق أن أطلق دونالد ترامب تصريحات وصفت بـ”العنصرية” ضد الأجانب والمهاجرين، كما تسود حالة من المخاوف بتنامي ظاهرة الاعتداء على المهاجرين في بلاده جراء تلك التصريحات.

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