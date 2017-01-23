كيف سيكون الطقس في اليومين المقبلين.. ؟!

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي وملموس بدرجات الحرارة يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة، وجاء في النشرة الآتي:

-الحالة العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح الاربعاء حيث يتأثر بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب.

-الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي وملموس بدرجات الحرارة يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة، أما الأربعاء فيكون غائما جزئيا مع رياح ناشطة (تقارب ال70 كلم/س في الشمال) وانخفاض تدريجي بدرجات الحرارة اعتبارا من بعد الظهر، فتكون الاجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة محلية.

-الحرارة على الساحل من 10 الى 17 درجة، فوق الجبال من 2 الى 9 درجات، في الداخل من صفر الى 15 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

-الإنقشاع:جيد.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و 60 %.

-حال البحر:منخفض ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 18 درجة.

-الضغط الجوي: 769 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06:41 ساعة غروب الشمس: 16:59.

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