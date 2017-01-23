كيف تجلس الوفود حول طاولة المفاوضات في أستانا

أفادت مصادر اعلامية بأن وفد المعارضة السورية في مفاوضات أستانا سيجلس مقابل الوفد التركي، بينما يجلس وفد الحكومة السورية مقابل الوفد الإيراني.

وقال القائمون بتنظيم المفاوضات الاثنين 23 يناير/كانون الثاني، أن الوفد الروسي سيحتل مقاعد قرب وفدي إيران وكازاخستان، أما ممثلي الأمم المتحدة والولايات المتحدة فإنهم سيجلسون في جهة مقابلة لطاولة المفاوضات.

أكد عضو في وفد المعارضة السورية إلى أستانا أن وفدي الحكومة السورية والمعارضة سيجريان مفاوضات مباشرة بينهما في عاصمة كازاخستان.

من جهته، قال رومان فاسيلينكو نائب وزير خارجية كازاخستان في وقت سابق ردا على سؤال حول ما إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن إجراء مفاوضات مباشرة بين الحكومة السورية والمعارضة في أستانا، “يجري الآن بحث هذه المسألة، وكذلك من وكيف وأين سيجلس.. ومقابل من وحول أي طاولة. وسيتضح ذلك في لحظة انطلاق المفاوضات التي ستبدأ في الساعة 13:00 (العاشرة صباحا بتوقيت موسكو)”.

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