بالصورة: الداعية محمد حبش يمهد للعودة لتأييد الدولة السورية

وجه المعارض والداعية الديني محمد حبش عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رسالة إلى عضو الوفد الحكومي السوري بمحادثات أستانة “أحمد الكزبري” يطالبه فيها بلعب دور إيجابي للتوصل لاتفاق “سلم” يحقن الدماء.

وفي الرسالة التي أفرد فيها مساحة للتغزل بالكزبري، ركز حبش على النأي بنفسه عن “المعارضة الخارجية” من خلال استخدامه لمفردة “خصومكم”، في إشارة منه للتبرء من المعارضات الخارجية.

الأمر الذي بدا واضحاً هو أن حبش يحاول كسب الكزبري ليلعب دور وساطة تمهد لعودته إلى “حضن الوطن”، كما أن الداعية الديني استخدم آيات من القرآن الكريم لكسب تعاطف الكزبري في دعوته لما أسماه بـ”السلم وحقن الدماء”، علماً أن محمد حبش الذي شغل كرسياً تحت قبة مجلس الشعب في بدايات الأزمة، كان من آوائل المغادرين لسورية في محاولة منه ورفاقه “الثورجية” لاستمالة الرأي العام ضد الحكومة السورية.

ويبدو أن تحول المزاج التركي التدريجي نحو الأزمة السورية سيدفع الكثير من المعارضين للسير على خطى “نواف راغب البشير” واستعجال إعلان توبتهم في دمشق، وتظهر الرسالة التي وجهها حبش أنه يطرق باب الوطن.

يشار إلى أن مفاوضات أستانة التي يحاول حبش “استغلالها” لتصيد موقف يمهد لعودته إلى سورية، ستبدأ يوم غد الاثنين، حيث يرأس وفد الجمهورية العربية السورية المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري، فيما يمثل الطرف الآخر عدد من قيادات الميليشيات المسلحة المدعومة من النظام التركي وعلى رأسه المدعو “محمد علوش”.

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