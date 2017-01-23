انفجرت بين راغب علامة وناصر فقيه

بعدما نجا لبنان من عملية إرهابية مساء السبت الماضي، عبّر النجم راغب علامة عن غضبه من المزحة نفسها التي تطاله على مواقع التواصل الإجتماعي كلما اهتز الوضع الأمنيّ أو وقع تفجير إرهابي، وهذه المرة علّق راغب عبر “تويتر” مغرداً: “يتطاول بعض السخفاء ويطلقون إشاعة عن وجودي في الحمرا عند محاولة التفجير! مطلق هذه الشائعة مخرج معروف يعتبر نفسه مهضوماً وشريكه متعاطي الممنوعات”.

وقال في ردّه عل أحد المعجبين: “المشكل أنني لا أحب أن أفضحهم ولو قررت سيدخلون السجن هم ومن معهم لأسباب عديدة. المخرج ومقدم البرامج نفسه يعرف هالشي.. والله أنا فقد أحببت أن اصحّح الشائعات التي اطلقوها! لكن انتم عارفين اني معظم الأحيان أتجاهلهم. لكن اليوم خلّي الفانز يتسلّو”.

المخرج فقيه اعتبر نفسه المعني بكلام راغب علامة فردّ دون أن يسمّيه عبر “تويتر”: “في مطرب فقد أعصابه … كل لبنان عم ينكِّت على سخافته ولم يجد أحداً يفش خلقه فيه غيري مع انو أنا الوحيد بلبنان يلي ما نكّتت عليه مبارح”.

فيما قرر المنتج طارق كرم الرد مباشرة على علامة قائلاً بتغريدة: “رداً على تهيّؤات راغب علامة: مستحيل حدا من فريقنا ينكّت عليك مبارح لإنو منعرف كتير منيح إنك ما كنت بالكوستا لإنو أكيد مش رح تدفع حق فنجان قهوة”.

وأضاف: “لبنان كله عم بيستلمك بعد كل عملية، ما بعرف كيف خيّل إليك أن هناك حملة منظمة ضدك، إلا إذا كنت غير واعٍ أنك أصبحت فيلماً هزلياً”. وتابع: “لو حدا فاضي يعمل حملة عليك، في كتير إشيا بتزعلك وبتبسط كتير ناس بس ما حدا فينا إلو جلادتك صراحة ونحنا ولاد أصل.. بتتخايل في حدا معقول يصدقك أنه هناك من يطلق عنك الشائعات! صاير بتجي حضرتك قبل الإنفجار يا أستاذ”.

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