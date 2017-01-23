ريفي يعلن ترشحه للإنتخابات في طرابلس

أكد اللواء أشرف ريفي ترشحه للإنتخابات النيابية في طرابلس، موضحاً أنه سيخوض المعركة في كل الدوائر الانتخابية حيث له تأثير ووجود وفق القانون الذي يقرُّه مجلس النواب، قائلا “إذا كان أكثرياً سنعتمد آلية معينة، وكذلك إذا كان مختلطاً أو نسبياً”.

أما عن الدوائر التي سيخوض فيها الإنتخابات النيابية المقبلة، فقد أكد ريفي خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة “القبس” الكويتية، أنها ستكون “طرابلس المنية والضنية وعكار، في البقاع الأوسط والغربي في دائرتَي بيروت الثانية والثالثوة في إقليم الخروب” لافتاً إلى أنه “لن يخوض معركة في صيدا إحتراماً للسيدة بهية الحريري والرئيس فؤاد السنيورة، إنما سيرعى لوائح تضم أشخاصاً يشبهوننا”.

وعن الدعم المادي لتمويل حملته الإنتخابية، اشار ريفي إلى أن لديه صداقات عربية عديدة خصوصا مع الخليج العربي، مؤكدا أنه لا ينتظر شيئاً من أحد لأنه مقتنع بأن القرار المستقل يتنافى مع التبعية المالية، مشيرا إلى أن كل دائرة تحتاج مبلغاً معيناً لضرورات المعركة اللوجستية، وجزء كبير يتحصل من المرشحين المقتدرين والبقية من مساهمات لأشخاص تؤمن بخطنا.

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