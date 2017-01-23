النصرة الإرهابية “ضامنة” لاتفاق بين الجند والأحرار.. “تخيل”!

مع اشتداد وتيرة الخلاف بين ميليشيا أحرار الشام وجند الأقصى كان يبدو أنهما تحتاجان إلى اتفاق أستانا خاص بهما لحل مشاكلهما “التوسعية” في الوقت الذي يفترض أنهما “بحسب تعبيرهما” ممثلا الحرية والثورة في سورية. وقالت تنسيقيات المسلحين أن الميليشيتين المسلحتين قد توصلتا لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بينهما، وعودة المناطق إلى ما كانت عليه قبل الاشتباك، وتسليم المعتقلين من الطرفين لـ”جبهة النصرة”.

ونصّ الاتفاق الذي تم مساء أمس الأحد بحسب التنسيقيات، على تشكيل لجنة قضائية للبتّ في ملف المعتقلين قديمًا، وتسليم كافة المعدات والمقرات والأسلحة، التي أخذها الطرفان من بعضمها في الاقتتال الأخير.

وتتكون اللجنة القضائية من المدعو أبو ماجد كرئيسًا لها، والمدعو عبد الرزاق المهدي عضوًا فيها، والمدعو أبو يوسف الحموي عضوًا أيضًا، على أن تكون “جبهة النصرة” الضامن الوحيد لقرارات هذه اللجنة.

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