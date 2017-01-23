“رياشي” في الضاحية الأربعاء

علم موقع “الحدث نيوز” ان العلاقات الاعلامية في حزب الله، أرسلت دعوة رسمية إلى وزير الاعلام عن حزب القوات اللبنانية، ملحم رياشي، لحضور حفل غداء على شرف ناشر صحيفة السفير “طلال سلمان”.

وتأتي الدعوة إنطلاقاً من كون رياشي هو وزير إعلام في الدولة اللبنانية.

وكانت العلاقات الاعلامية قد وجهت الدعوة إلى مجموعة كبيرة من الاعلاميين والصحافيين والسياسيين لحضور الحفل ، يوم الاربعاء 25 كانون الثاني في مطعم البريدج على طريق المطار.

وتأتي الدعوة بإيعاز من مجلس شورى حزب الله المناط به صوغ القرار والتوجهات السياسية في الحزب.

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