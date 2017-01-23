سلام صرح عن أمواله: الانتخابات تعزز الديمقراطية

زار الرئيس تمام سلام قبل ظهر اليوم المجلس الدستوري في مقره في الحدت – بولفار كميل شمعون وقدم تصريحا بأمواله الى رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان.

وقال سلام بعد اللقاء: “زيارتي اليوم للمجلس الدستوري ولقائي مع الرئيس عصام سليمان تأتي بشكل طبيعي في ظل ما نقوم به دستوريا على مستوى الإعلان عن موجوداتنا عند تسلم المهام والمسؤوليات وعند تركنا لهذه المهام والمسؤوليات، ونأمل من الجميع أن يقوم به وان يتم تنفيذ النص الدستوري الذي يتطلب هذا الاجراء. ونتمنى ان نكون قد ابلينا حسنا في ما قمنا به وبدأنا به عندما زرنا هذا المجلس وسلمناه ما هو واجب علينا تسليمه واليوم نعاود الزيارة بعد انتهاء مهماتنا ونسلم ما علينا تسليمه”.

وأكد ردا على سؤال عن إحباط العملية الانتحارية في الحمرا أن “لبنان معرض دائما فهو منذ زمن في وسط ومحاذاة التطرف والإرهاب في المنطقة وبالتالي أنها ليست المرة الأولى وربما لن تكون الأخيرة، ولكن ما هو ثابت اليوم أن الدولة وأجهزتها الأمنية ساهرة من دون أي تراجع أو ضعف في مواجهة هذه الحالات وفي محاولة القضاء عليها واستباقها وكان ذلك في مناسبات عدة ماضية استبقت فيها الأجهزة الأمنية والدولة حصول أي ضرر وأذى للبنان واللبنانيين. من هنا نشد على أيدي هذه الأجهزة ونتمنى على كل مسؤول أن يدرك أهمية متابعة هذا الواقع وهذا الوضع بشكل يحمي الوطن وشعبه”.

وعن قانون الانتخاب والعودة إلى قانون الستين، أجاب: “هذا أمر يتم التداول به اليوم في الأوساط السياسية، وعلى ضوء ما يستجد يكون لنا رأي عند ذلك. نتمنى جميعا أن يكون هناك انتخابات مقبلة، فللشعب أحقية أن يقول ما يريد وأن يختار من يريد، كما يحق له المشاركة في تحصين وطنه ونحن دائما إلى جانب الشعب المتشوق الى هذا الاجراء وهذا الاستحقاق السياسي الدستوري الكبير الذي يعزز النظام الديموقراطي ويعزز مسيرتنا الديموقراطية داخليا وخارجيا”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

