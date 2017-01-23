ماذا عرض الحريري مع السنيورة وميلز.. ؟!

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قبل ظهر اليوم في في السراي الحكومي، الرئيس فؤاد السنيورة وعرض معه مجمل الأوضاع والمستجدات الراهنة.

كما استقبل الرئيس الحريري راعي أبرشية بيروت للموارنة المطران بولس مطر يرافقه رئيس المجلس العام الماروني وديع الخازن.

بعد اللقاء، تحدث المطران مطر فقال: “تشرفنا بزيارة الرئيس الحريري ووجهنا له دعوة لحضور قداس عيد مار مارون الذي سيقام في كنيسة مار مارون في الجميزة في التاسع من شهر شباط المقبل، كما تناول اللقاء عرضا لشؤون الساعة، وتمنينا لدولته التوفيق، وابلغناه تهنئتنا للقوى الامنية بما أنجزته في شارع الحمراء اول من امس، وتمنينا أن يبقى هذا البلد في مأمن من كل شر وأن نعيش مع كل دول وشعوب المنطقة بسلام وهي شعوب صديقة وشقيقة”.

كما التقى الرئيس الحريري سفير اوستراليا غلين ميلز وعرض معه آخر التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

بعد الاجتماع، قال السفير الاسترالي: “كان لقاء مثمرا ناقشنا خلاله العلاقات المتينة التي تربط لبنان واستراليا وشعبي البلدين، كما تطرقنا الى موضوع الانتخابات النيابية المقبلة والتقدم الحاصل حيالها والذي يبدو ايجابيا، وتحدثنا عما يمكن تقديمه من دعم للشعب اللبناني، خاصة بعد الذي حدث نهاية الاسبوع وإحباط العملية الارهابية في شارع الحمراء والتي اظهرت الثقة من قبل المواطنين بالقوى الامنية اللبنانية”.

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