اجتماع أمني في صيدا.. ماذا تضمن

عقد في ثكنة زغيب العسكرية في صيدا اجتماع أمني ضم: رئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد الركن خضر حمود، وفد من اللجنة الأمنية الفلسطينية المكلفة متابعة ملف المطلوبين في المخيم: ضم ابو احمد فضل عن حركة “حماس” والعقيد سعيد العسوس عن حركة “فتح” والشيخ محمد دهشة عن عصبة الأنصار وابراهيم الجشي عن “انصار الله”، وذلك استكمالا للخطوات التي تحققت حتى الآن على صعيد تسليم عدد كبير من مطلوبي مخيم عين الحلوة أنفسهم لمخابرات الجيش.

وتم خلال اللقاء البحث في سبل متابعة ملف المطلوبين عبر تسهيل عملية تسليم من يرغب منهم في تسليم نفسه لإنهاء ملفه الأمني بالتنسيق بين اللجنة وبين مخابرات الجيش.

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