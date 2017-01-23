الكرملين: عمليات عسكرية روسية أمريكية ضد تنظيم داعش

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الحديث عن تشكيل تحالف ما أو عن عمليات عسكرية بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهابي سابق لأوانه.

وتعليقا على كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء اداء القسم الدستوري والتي لم يستبعد فيها تشكيل تحالفات جديدة لمحاربة تنظيم داعش قال بيسكوف للصحفيين اليوم في موسكو..”إنه لايزال من السابق لأوانه الحديث عن ذلك بالرغم من أن التطرف والإرهاب يشكلان تهديدا لجميع الدول ولبلادنا أيضا”.

وأضاف بيسكوف.. إن “من المبكر الآن الحديث عن أي مبادرات كون ترامب لايزال في المراحل الأولى من استلام مهامه لذا لا بد أولا من انتظار بعض الاتصالات وهذا ما لم يحدث بعد”.

ولفت بيسكوف إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين تحدث مرارا عن عدم وجود بديل عن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وعن استحالة تمكن دولة واحدة في التصدي بفعالية للتحدي الأكثر رعبا في القرن الحادي والعشرين.

وكان بيسكوف أشار في حديث له في تشرين الثاني الماضي إلى أنه يجب على روسيا والولايات المتحدة أن تعملا بشكل مشترك لمواجهة الخطر الرئيسي للإرهاب العالمي.

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