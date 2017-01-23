“سوريا الديمقراطية”: أغلقنا منافذ سد الفرات أمام داعش

نقلت تنسيقيات المسلحين عن المتحدثة باسم “غرفة عمليات غضب الفرات”، “جيهان شيخ أحمد”، أن “قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من السيطرة على قرية سويدية الكبيرة في ريف الرقة الغربي بعد اشتباكات استمرت عدة أيام، قُتل خلالها 85 مسلحاً من التنظيم.

وأضافت “شيخ احمد” أن “أهمية القرية وموقعها الاستراتيجي يأتي من كونها خط دفاع ومركز إمدادات لداعش، وبالسيطرة عليها يتم إغلاق جميع منافذ داعش الى سد الفرات و يصبح السد محاصراً” حسب قولها، مشيرةً إلى أن “قوات سوريا الديمقرطية” أصبحت على مشارف سد الفرات بأقل من 2 كم، وعلى مسافة من مدينة الرقة تقدر بأقل من 26 كم بحسب وصفها.

وأكدت المتحدثة باسم “غضب الفرات” أن “الهدف هو السيطرة على ريف المدينة بالكامل، وعزلها ومحاصرتها من جميع الجهات، وحسب هذا الهدف ستكون مخططاتنا العسكرية ضمن جدول زمني”.

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