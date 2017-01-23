مفاوضات أستانا انطلقت.. لكن الجيش السوري سبقها

بالتزامن مع انطلاق مفاوضات أستانا تابع الجيش السوري عملياته العسكرية ضد تنظيمي داعش والنصرة حيث سيطر على”تل خنزير” في الجهة الغربيه من دير الزور وبات على مشارف سرية جنيد جنوب المدينة وسط اشتباكات عنيفة مع مسلحي تنظيم داعش.

وتستمر الطائرات الحربية الروسية والسورية بشن غارات عدة على منطقه المقابر ونقاط مسلحي التنظيم المحيطه بها وفي محيط المطار واوقت قتلى وجرحى في صفوف المسلحين.