إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال واعتقال 24 فلسطينيا بالضفة الغربية

أصيب صياد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت جدد فيه المستوطنون اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع اعتقال قوات الاحتلال 24 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية للانباء أن بحرية الاحتلال الإسرائيلي اطلقت صباح اليوم الرصاص على مراكب صيد في بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة ما تسبب باصابة صياد فلسطيني بعيار ناري في الرأس والحاق أضرار مادية ببعض المراكب.

وفي القدس المحتلة جددت مجموعات من المستوطنين الاسرائيليين اليوم اقتحامها وجولاتها الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك بحراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال.

من جهته ذكر نادي الأسير الفلسطيني ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم 24 فلسطينيا بينهم 9 قصر من مخيم بلاطة في القدس المحتلة ومخيم عسكر بنابلس وبلدات عزون شرق قلقيلية وصوريف ومخيم عايدة بالخليل وبيت فجار جنوب بيت لحم وقباطية في جنين بعد ان داهمت المنازل وفتشتها وعاثت بها فسادا.

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