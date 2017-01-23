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استانة: الجميع متفق على البند الاول المتعلق بوقف إطلاق النار في سوريا
23 يناير, 2017
- 5:12 مساءً
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23 يناير, 2017
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