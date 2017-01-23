المعارضة المسلحة: سنواصل القتال إذا فشلت محادثات آستانة

وقال أسامة أبو زيد وهو متحدث باسم وفد الفصائل المسلحة “إذا نجحت الطاولة نحن مع الطاولة. لكن إذا لم تنجح للأسف لا يكون لنا خيار غير استمرار القتال”.

ويأتي ذلك بعدما رفضت فصائل المعارضة المسلحة المشاركة في حوار مباشر في الجلسة الأولى من المحادثات مع الحكومة السورية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت المعارضة المسلحة ستشارك في محادثات مباشرة مع الحكومة السورية في جلسة لاحقة في آستانة.

وتهدف المحادثات التي ترعاها روسيا وايران وتركيا إلى ترسيخ اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ العمل به نهاية الشهر الماضي بحسب فصائل المعارضة المسلحة.

هذا فيما تأمل الحكومة السورية في الدفع باتجاه حل سياسي شامل لوقف حرب مستمرة منذ قرابة ست سنوات.