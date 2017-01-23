الكتائب حذر من المماطلة في إقرار قانون للانتخابات

حذر حزب الكتائب بعد اجتماع مكتبه السياسي من المماطلة في إقرار قانون جديد للانتخابات، فيما بدأ العد العكسي لانتهاء مهلة دعوة الهيئات الناخبة لإقرار هذا القانون، مشيراً الى انه سيكثف جهوده مع جميع المعنيين بدءا برئيس الجمهورية وصولا إلى إقرار قانون انتخابات عصري يضمن صحة التمثيل ويحفظ تنوع المجتمع وتعدديته السياسية.

وأكد الحزب على ضرورة تحييد لبنان عن صراعات المنطقة، والعمل على تجفيف منابع البؤر الحاضنة للتطرف وضبط الحدود وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة وخصوصا القرار 1701، داعياً الدولة إلى أخذ العبر من حدث شارع الحمرا، ويهنئ القوى العسكرية والأمنية على يقظتها وانجازاتها .

كما دعا الدولة الى حزم أمرها وترجمة وعودها بإنجاز خطة أمنية استثنائية لمنطقة البقاع طال انتظارها، والاسراع في دعم الوحدات العسكرية المولجة بحفظ أمن المنطقة بالعديد والعتاد اللازمين، لإنهاء ظاهرة الأمن المتفلت، مؤكدا ان سيادة الدولة على أراضيها يجب أن تكون شاملة غير منقوصة تحت أي ذريعة .

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