لقاء الأحزاب: يقظة الأمن أنقذت اللبنانيين من مأساة

جددت هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية مطالبتها بإقرار قانون انتخاب على أساس النسبية، ورفضها المطلق للإبقاء على قانون الستين أو أي صيغة جديدة تعيد إنتاجه.

وشددت على أن الممر الإلزامي للخروج من الأزمة وإنجاز الإصلاح والتغيير الذي ينشده اللبنانيون مرهون بإقرار قانون انتخابات عادل يؤمن تمثيل جميع الشرائح الاجتماعية تمثيلا عادلا.

ونوهت الهيئة بالإنجاز الأمني الهام للأجهزة الأمنية بمنع التفجير الانتحاري في مقهى الكوستا في الحمرا.

وأكدت على أن يقظة القوى الأمنية أنقذت اللبنانيين من مأساة كادت تصيب الكثير من العائلات.

ولفتت إلى أن معادلة الجيش والشعب والمقاومة أكدت من جديد أنها هي الضمانة لحفظ الأمن والاستقرار ودرء الخطر الإرهابي التكفيري، وأن الهجمات الإستباقية التي نفذتها المقاومة وقوات الجيش اللبناني كان لها الدور الأساس في تقويض قوة القوى الإرهابية، فضلاً عن دور القوى الأمنية في ملاحقة الخلايا الإرهابية وتفكيكها في كل المناطق.