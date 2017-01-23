الكتائب حذر من المماطلة في إقرار قانون النتخابات

حذر حزب الكتائب اللبنانية في بيان، في ختام اجتماع عقده مكتبه السياسي برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، من “المماطلة في إقرار قانون جديد للانتخابات، فيما بدأ العد العكسي لانتهاء مهلة دعوة الهيئات الناخبة لإقرار هذا القانون”، مشيرا إلى أنه “سيكثف الحزب جهوده مع جميع المعنيين بدءا برئيس الجمهورية، وصولا إلى إقرار قانون انتخابات عصري يضمن صحة التمثيل ويحفظ تنوع المجتمع وتعدديته السياسية”.

وأكد “ضرورة تحييد لبنان عن صراعات المنطقة، والعمل على تجفيف منابع البؤر الحاضنة للتطرف وضبط الحدود، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، وخصوصا القرار 1701″، داعيا الدولة إلى “أخذ العبر من حدث شارع الحمرا”، مهنئا “القوى العسكرية والأمنية على يقظتها وانجازاتها”.

ودعا الحزب “الدولة الى حزم أمرها وترجمة وعودها بانجاز خطة أمنية استثنائية لمنطقة البقاع طال انتظارها، والاسراع في دعم الوحدات العسكرية المولجة حفظ أمن المنطقة بالعديد والعتاد اللازمين، لإنهاء ظاهرة الأمن المتفلت”، مؤكدا أن “سيادة الدولة على أراضيها يجب أن تكون شاملة غير منقوصة تحت أي ذريعة”.

وإذ طالب ب”الإسراع في الكشف عن ملابسات حادثة اختفاء ابن العاقورة مجيد راجي الهاشم”، هنأ “آل ريشا بعودة كبيرهم سالما”، مطالبا ب”إنزال أشد أنواع العقاب بالجناة، ومن وراءهم، ومنع هذا النوع من المقايضة القائم على الوساطة وترك الخاطفين أحرارا لقاء الافراج عن المخطوف”.

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