خروج الوحدة الأولى في محطة بوشهر النووية من الخدمة

وفي تصريح لوكالة “إرنا” اليوم الأثنين قال أحمديان إن الوحدة المذكورة بدأت إنتاج الطاقة الكهربائية وتزويد الشبكة الوطنية بها عام 2016 وذلك بمعدل 6600 مليون كيلو واط ساعة.

وأشار إلى إن إنتاج هذا الحجم من الطاقة في المحطات التي تستهلك وقوداً إحفورياً يتطلب نحو 11 مليون برميل من النفط الخام لافتاً إلى إن تشغيل الوحدة الأولى في محطة بوشهر النووية يساوي توفير هذا الحجم من الوقود.

وأشار إلى أن عملية تبديل الوقود في محطة بوشهر النووية تتم كل عشرة أشهر من إنتاج الكهرباء مضيفاً أن عملية تبديل الوقود الجديد وإجراء عمليات الصيانة والتصليح ستستمر لشهرين.